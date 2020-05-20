Новый кроссовер Genesis GV80 появится в РФ осенью

20.05.2020, 8:38, Новости дня

Новый премиальный кроссовер Genesis GV80 осенью нынешнего года поступит на российский рынок.

Вместе с тем автомобиль в настоящее время проходит этап сертификации, после чего станет возможным поставлять модель к местным дилерам. Кроме того, к середине лета также планируется начать продажи обновленной версии Kia Xceed, прошедшей сертификацию. Вместе с тем новый премиальный кроссовер стали выпускать еще с конца прошлого года.

Автомобиль с начала 2020 года уже продается на внутреннем рынке. В данном случае, покупателям предлагаются бензиновые и дизельные модификации на 2,5 и 3,5 литра с мощностью 304 и 380 л.с. соответственно. Вместе с тем для российского рынка намерены предложить абсолютно все комплектации кроссовера Genesis GV80.