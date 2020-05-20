Мнение: Инсценирующая диктатура и огромное кол-во людей

20.05.2020, 8:29, Разное

ЦРУшная помояка "Радио Свобода" продолжает распространять заведомые фейки.

Смотрим записку Ягоды Сталину о результатах работы заключенных ГУЛАГа в 1931 году https://colonelcassad.livejournal.com/5738468.html через 2 года после начала индустриализации и 2,5 года после Шахтинского дела.

Суммарная выработка всего ГУЛАГа и всех заключенных (а туда входили не только и не столько политические, сколько обычные уголовники), составила 300 млн. рублей. Это доход всего ГУЛАГА на весь СССР.

Совокупные доходы СССР в 1931 году составили 31 918 000 000 рублей. Но все грандиозные стройки СССР по логике пропагандонов с "Радиоо Свободы" построены за 300 млн. рублей в год усилиями 276 000 человек (столько сидело в ГУЛАГе на 1931-й год), из которых большая часть занималась отнюдь не великими стройками коммунизма, а банально валила лес или добывала полезные ископаемые (как вы понимаете, никто кроме зеков лес не валил, полезные ископаемые не добывал и заводы не строил).

А знаете, каково было число задействованных в капительном строительстве в ГУЛАГе за весь 1931-й год – 14 тыс. человек. Вот такое огромное кол-во загнали в ГУЛАГ и осуществили индустриализацию. Самое большое скопление зеков в 1931-1933 годах это копание Беломорканала – на 1931-й год 67 тыс. человек. Видимо по ночам их еще заставляли промышленные предприятия строить, но все документы потом уничтожили, чтобы никто не догадался.

Вот такое вот подчинение огромных масс людей загнанных в лагеря. Очень удачно подобрана фотография, где один из участников Шахтинского дела поймал неиллюзорный фейспал от той ахинеи, которую несет "Радио Свобода".