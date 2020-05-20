 

Полет Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео

20.05.2020, 8:22, Новости дня

В Сети появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ над нейтральными водами Черного моря.

На кадрах канала «Звезда» виден взлет бомбардировщиков, а также их полет над морем, снятый из кабины пилотов.

Как сообщили в Минобороны, экипажи самолетов преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов, на отдельных этапах их сопровождали истребители Южного военного округа.

Напомним, во вторник в Минобороны сообщили, что над нейтральными водами Черного моря пролетели бомбардировщики Ту-22М3, на отдельных этапах их сопровождали истребители Южного военного округа.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / FAZ – немецкие военные концерны отказались помочь стране в борьбе с пандемией

17.05 / В сети появился концепт будущего флагманского смартфона Huawei с двумя экранами

15.05 / Зеленский продлил на три года санкции против российских соцсетей

10.04 / NewsOne – праздник в честь возвращения гастарбайтера обернулся вспышкой коронавируса

11.05 / Внедорожник Toyota Frontlander станет альтернативой RAV4

24.04 / Минздрав Таджикистана: количество случаев пневмонии в стране в 2020-м меньше, чем годом ранее

21.04 / Близкая к Кремлю теневая структура продвигала через ролики о коронавирусе путинские поправки в Конституцию — расследование “Медиазоны”

01.04 / Гильдия межэтнической журналистики запустила флэшмоб на языках народов России

23.04 / Жителю Нижневартовска грозит штраф за попытку сделать шашлыки на балконе

31.03 / Генсек ООН в рамках борьбы с коронавирусом предложил напечатать деньги на 10% мирового ВВП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска