Сбербанк рассказал о новых схемах мошенничества

20.05.2020, 8:22, Новости дня

Сбербанк выявил несколько новых схем мошенничества, к которым прибегают злоумышленники во время пандемии коронавируса, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Кузнецов рассказал, что в данный момент «активизировались мнимые кадровые интернет-агентства, которые предлагают трудоустройство на удаленке». Соискателю предлагается заполнить анкету с личными данными, после чего приходит письмо о том, что он принят на работу, однако «нужно срочно перевести деньги за некое оборудование», передает РИА «Новости».

Кроме того, набирает популярность у мошенников схема с возвратом НДС: злоумышленники публикуют в Сети видеоролики с предложением возврата налога на добавленную стоимость всем россиянам, оставшимся без дохода. Клиенты переходят по мошеннической ссылке из описания к видео и самостоятельно совершают расходные операции, что ведет к потере денег.

«На фоне коронавируса стали активно появляться интернет-компании, которые предлагают клиентам воспользоваться волатильностью криптовалют и сулят большую прибыль», – добавил Кузнецов.

В качестве наживки мошенники начали использовать и тесты на COVID-19: на сайте объявлений желающим приобрести тесты присылают ссылку якобы для оплаты товар, однако при переходе по ней жертва попадает на поддельный сайт и платит злоумышленнику.

Похожей схемой пользуются и продавцы масок, которые создают сайты с указанием ИНН и ОГРН реально существующих компаний, но перевод средств клиент осуществляет на электронные кошельки мошенников, в результате клиент теряет деньги и не получает товар.

Наконец, финансовые мошенники для привлечения своих жертв копируют популярные инициативы известных брендов и компаний, используя хештеги периода самоизоляции (#сидидома, #домалучше и прочее), и предлагают поучаствовать в акции, чтобы получить 3 тыс. рублей. Для этого якобы нужно сообщить данные карты и одноразовый смс-пароль.

По этому же принципу действуют преступники, которые предлагают интернет-пользователям пройти опрос и получить вознаграждение, однако сперва для этого необходимо провести какой-то небольшой платеж.

«Этими схемами преступники не ограничиваются, но именно к ним прибегают чаще всего. Мы такие случаи выявляем, сообщаем в Роскомнадзор, который сразу же эти сайты блокирует, но, к сожалению, вместо заблокированных создаются новые», – заключил Кузнецов.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества с помощью iPhone.