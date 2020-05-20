CNN рассказал, какая стратегия поможет Трампу пойти на второй срок

20.05.2020, 8:20, Новости дня

Дональд Трамп не тот человек, который нравится большинству американцев, однако они хотели радикальных перемен в Вашингтоне и получили их. Как пишет CNN, единственный для президента реальный путь к переизбранию на второй срок лежит через убеждённость избирателей в том, что Трамп действительно эффективно решает поставленные задачи.



Reuters

Актёр Джеймс Вудс является тем редким представителем Голливуда, который поддерживает Дональда Трампа. 17 мая он рассказал в краткой форме то, что может помочь Трампу переизбраться на второй срок. Вудс написал в Twitter следующее: «Дональд Трамп — грубый человек. Он тщеславный, бестактный и неотёсанный. Но он любит Америку больше, чем любой другой президент на моей памяти». Как пишет CNN, это нельзя назвать комплиментом, однако Вудс на 100% прав в том, как именно Трамп может снова одержать победу в ноябре.

Как отмечает автор статьи, правда заключается в том, что Трамп не был в 2016 году и до сих пор не является человеком, который нравится и которым восхищаются большинство американцев, однако они хотели радикальных перемен в Вашингтоне и считали, что именно он способен их осуществить.

«Тот сигнал, который Вудс предлагает Трампу в 2020 году, представляет собой одну из вариаций первоначальной идеи. И звучит он примерно так: да, он козел. И нет, мне не хотелось бы оказаться с ним за одним обеденным столом. Но когда речь заходит о защите интересов Америки, лучше него нет», — пишет автор материала.

По его мнению, для Трампа единственный реальный путь к переизбранию на второй срок лежит через такой месседж, который не заставит людей полюбить Трампа, но который заставит их признать, что Трамп действительно эффективно решает поставленные задачи.

«Народная мудрость долгое время учила нас, что люди должны голосовать за такого человека, с которым им захотелось бы выпить пива. Если не считать его самых убеждённых сторонников, довольно трудно представить себе, что большинству людей захотелось бы выпить пива с Трампом. Но проголосуют ли они за него снова? Один раз они уже это сделали. И Вудс (а также сам Трамп) надеется, что они проголосуют за «этого козла» ещё раз», — заключает автор CNN.