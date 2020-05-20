В Раду проходят четыре политсилы, Партия Шария набрала бы больше, чем “Голос” – опрос

20.05.2020, 8:18, Новости дня

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, проходной барьер преодолели бы четыре партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в мае Киевским международным институтом социологии.

Выборы выиграла бы партия “Слуга народа”, за нее намерены проголосовать 31,2% тех, кто определился с выбором.

Пятипроцентный барьер преодолели бы также “Оппозиционная платформа – За жизнь” (17,4%), “Европейская солидарность” (14,8%) и “Батьківщина” (8,9%).

За Партию Шария проголосовали бы 3,9% респондентов, за “Голос” – 3,6%, за “Силу и честь” – 3,5%, за Радикальную партию – 3,1%.

Остальные партии набрали бы 3% и меньше голосов избирателей.

26% опрошенных не пошли бы на выборы.

Инфографика: kiis.com.ua

Социсследование проводилось с 14-го по 17 мая методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.