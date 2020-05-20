ВЦИОМ назвал ошибки россиян в произношении слов

20.05.2020, 8:16, Новости дня

Большинство россиян употребляют слово «кофе» в мужском роде, а в слове «звонит» ударение ставят на последний слог, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Центр выяснил, сколько россиян не допускают ошибок в произношении разных слов. Исследование показало, что 73% россиян употребляют «кофе» в мужском роде, а не в среднем (22%), передает РИА «Новости».

Слова «договОр» и «срЕдства» правильно произносят более 60% граждан, а в различиях между глаголами «надеть» и «одеть» разбираются только 50% россиян.

Еще 74% правильно говорят слово «звонИт». При этом 53% респондентов говорят «свеклА», вместо правильного «свЁкла».

Также отмечается, что 72% опрошенных используют ударение «по срЕдам», а 26% – «по средАм» (можно и так, и так), 57% говорят «твОрог», 39% – «творОг» (допускаются оба варианта).

Исследование в том числе показало, что большинство россиян считают нормой произношения правила в словарях.

Так, 63% граждан полагают, что нормой современного русского языка является то, что предписывают словари, языковеды. А 27% опрошенных отметили, что такими нормами считается то, как говорят большинство жителей нашей страны, 10% затруднились ответить.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что вакцину от коронавируса хотели бы сделать более 50% жителей России.