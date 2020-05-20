Нефть дорожает на оптимизме из-за снижения запасов в США

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20.05.2020, 7:53, Новости дня

Мировые цены на нефть снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США.

По состоянию на 8.03 цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,75% – до 34,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,5%, до 32,12 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 4,8 млн баррелей, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидающих рост в 2,4 млн баррелей. А официальные данные на этот счtт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 1,15 млн баррелей.

Цены на нефть существенно выросли за последние три недели, причем стоимость обеих марок впервые за более чем месяц в понедельник поднялась выше 30 долларов за баррель, что было поддержано массовым сокращением добычи и признаками улучшения спроса.

«Мы немного удивлены тем, как быстро цены на нефть пришли в норму за последний месяц», – приводит Bloomberg мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.

По его словам, существует вероятность того, что цены останутся на этих уровнях в следующем месяце или, возможно, будут немного выше, если запасы сократятся.



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