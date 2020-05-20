Выход из карантина: европейские врачи предостерегают от ложных иллюзий

20.05.2020, 7:44, Новости дня

Стадион футбольного клуба "Барселона" заселили птицы и летучие мыши. Матчей нет уже два месяца. Еще столько же не будет и болельщиков. Масочный режим в Испании станет обязательным даже на улице. Это связано со сложной обстановкой в нескольких крупных городах. Сегодня правительство страны рассмотрит вопрос о продлении режима чрезвычайного положения. При этом ситуация в целом постепенно стабилизируется как в самой Испании, так и у ее соседей.

Главное — не строить ложных иллюзий. К этому призывают врачи. Ситуация все еще сложная, поэтому масочный режим шагнул из салона автобуса на свежий воздух. Ранее он действовал только в транспорте и общественных местах.

Выйти на улицу в двух крупнейших городах страны можно только в определенное время. Причем для разных категорий населения оно свое. Барселона и Мадрид никак не могут вступить в первую фазу. Правительство предлагает продлить режим чрезвычайного положения, введенный в связи с пандемией коронавируса COVID-19. При соблюдении всех условий с понедельника власти эти мегаполисов могут официально начать постепенное снятие жестких ограничений для бизнеса.

А это Малага. Бизнес здесь — на шаг впереди. Но без туристов главный вопрос — а нужно ли вообще открываться, когда выручка снизилась раз в 50 минимум? В регионах, где статистика лучше, решено увеличить вместимость террас. Вся надежда — на туризм внутренний

"Пройдет еще много времени, прежде чем люди вернутся. Надеюсь на осень, но летний сезон уже потерян", — опечален владелец ресторана Томас де Хулиан.

Оптимизма точно больше у Италии, ведь в даже в столице страны — уже серьезные послабления. Заработали магазины на знаменитых торговых улицах. Правда, клиентов немного. Одни боятся, другие — экономят деньги. В стране, как и везде, — после коронакризиса кризис экономический.

"Мы находимся в нескольких световых годах от нормальной жизни. Мы никогда не видели эту улицу такой. Это немного сложно, потому что для того, чтобы войти и заплатить, нужно стоять в очереди, дезинфицировать руки, носить маску для лица", — говорят местные жители.

Маска для лица — почти везде. Даже там, где необязательна. На итальянских пляжах, к примеру. Их тоже открывают.

А вот французские власти теперь переживают. Без маски в транспорт нельзя. Парижане выбрасывают их прямо на улицах. Огромная проблема — утилизация.

На этом фоне выделяется Португалия. Она, как и Греция, идет по своему сценарию. Это одна из школы. Учебные заведения открывают до конца июня, но не для всех — только для старшеклассников. Причем с огромным списком требований и ограничений. Но заболевших и погибших здесь меньше, чем в Испании, как минимум в 20 раз. Решение принимают не главные политики страны, а медики.

"Социальная дистанция является главной мерой предотвращения передачи вируса. Все должны быть осторожны и избегать мест, где много людей", — подчеркивает глава департамента здравоохранения Португалии Графа Фрейтас.

Когда на испанских стадионах вновь пройдут футбольные матчи или другие соревнования, пока сказать сложно. Некоторые спортсмены уже возобновляют тренировки. А пока они отсутствовали, за время долгой изоляции даже на культовых спортивных объектах обосновались новые хозяева.

Тот самый знаменитый стадион футбольного клуба "Барселона". Теперь здесь не слышно болельщиков. По ночам летают летучие мыши, слышно птиц, которых стало в несколько раз больше. Раньше их отпугивали массовые мероприятия. Но концерты и матчи с фанатами в Испании, как и во многих странах Европы, запланированы как минимум на предпоследнем этапе снятия послаблений. Впереди — еще два. А значит, птицы даже смогут обзавестись потомством.