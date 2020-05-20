С 1 июля в России откроются детские лагеря

20.05.2020, 7:44, Новости дня

Министерство просвещения РФ рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля. При этом, по словам заместителя руководителя Роспотребнадзора, в связи с пандемией необходимо создать максимально закрытый режим работы. В первую очередь это обязательные тесты на коронавирус как у детей, так и у персонала. Обсуждается одномоментный заезд, отказ от родительских дней. Сократят ли смены и число отдыхающих? Какие еще нововведения ждут оздоровительные учреждения?

Организованный загородный отдых для детей в этом году актуален как никогда. Школьники уже длительный период обучаются из дома, через Интернет. Но организация такого досуга в нынешних условиях требует повышенных мер безопасности и определенных эпидемиологических условий. Поэтому дату заезда в стационарные лагеря Министерство просвещения и Роспотребнадзор предлагают сдвинуть на месяц вперед, а срок смен сократить вдвое.

"Мы рекомендуем отказать от родительских дней для исключения возможности заражения. Потому что мы понимаем: если дети протестированные, они приехали в лагерь в полном порядке и отдыхают, нам не нужно и нельзя допустить ни в коем случае попадания туда инфекции", — отмечает заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Янина Голубева.

Чтобы отдых не стал причиной локальной вспышки инфекции, перед сменой дети и сотрудники лагеря должны будут сдать тесты на коронавирус. Массовые заезды в федеральные детские центры обеспечат безопасными маршрутами. Чтобы снизить число контактов с окружающими, для групп организуют "зеленые" коридоры в аэропортах и на вокзалах. А режим в самих лагерях станет более изолированным.

"Это будет одномоментный заезд. Если раньше можно было заехать на смену в течение нескольких дней, то сейчас (это очень важный момент) заезд будет одномоментный. В течение смены персонал все время должен находиться здесь же. Особенности и ограничения мы в ближайшее время дадим", — рассказывает заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

Между тем в Министерстве здравоохранения выразили опасения по поводу обеспеченности лагерей медицинским персоналом. В нынешней ситуации есть риск не закрыть потребность во врачах. Возможно, поэтому почти 10 тысяч организаций оказались в этом году не готовы к открытию. А значит, несмотря на то, что с июля по сентябрь планируют отработать все четыре, но укороченные смены, отдохнуть, вероятно, смогут не все желающие.

"Мы планировали в этом году охватить организованным отдыхом около 7 миллионов детей в 43 тысячах организаций отдыха и оздоровления. Но, с учетом сложившейся ситуации, готовыми к открытию в этом году будут только 33 тысячи 347 организаций", — комментирует ситуацию заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Янина Голубева.

По данным Министерства просвещения РФ, на организацию отдыха детей в бюджетах регионов предусмотрено около 40 миллиардов рублей. В том числе и на оздоровление. Кстати, организации именно этой направленности могут открыть свои двери для гостей уже в начале июня.

"Мы сейчас разработали рекомендации, в том числе для открытия детских санаториев. И регионам, конечно, в первую очередь надо направлять в санатории тех детей, которые особенно нуждаются в санаторно-курортном лечении. И я думаю, что санатории откроются раньше, чем лагеря", — рассказывает директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина.

Сейчас в лагерях идет подготовка к сезону. Благоустройство, проверка противопожарной безопасности. А за две недели до смены начнется обработка территорий от клещей. Но главное сейчас — правильно подготовить сотрудников.

"Мы провели не одну учебу нашего персонала на случай возникновения каких-либо сложных эпидемиологических ситуаций, связанных и с коронавирусом, и с другими инфекционными заболеваниями. Сегодня, если бы нам сказали, что завтра заедут дети, мы были бы готовы принять до 2000 детей совершенно спокойно", — отмечает директор Всероссийского детского центра "Орлёнок" Александр Джеус.

Тем временем в ряде регионов готовятся к запуску со следующего месяца онлайн-лагерей. Мастер-классы, тренинги, вебинары, киберспортивные турниры и профориентационная работа. Что ближе самому ребенку — программирование или лингвистика, иностранные языки или точные науки.