Сотрудники МЧС продезинфицировали Витебский вокзал в Петербурге

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20.05.2020, 7:44, Новости дня

В Петербурге сотрудники МЧС продезинфицировали Витебский вокзал. При помощи специальных средств спасатели обработали основное здание, а также перрон, служебные помещения, лестницы и места общего пользования.

Те же процедуры в ближайшее время ждут Московский вокзал, а также Балтийский, Ладожский и Финляндский. Такие работы проводятся уже в третий раз, напоминает телеканал "Россия 24". За последнее время специалисты Невского спасцентра МЧС провели санитарную обработку сотни городских объектов инфраструктуры.



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