 

Россиян предупредили о потенциально опасных покупках на AliExpress

20.05.2020, 7:30, Новости дня

Выбирая товары на AliExpress, стоит воздержаться от покупок, стоимость которых из-за падения курса рубля существенно выросла, не стоит также забывать о запрещенных в РФ товарах для ввоза, рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По словам эксперта, актуальными при покупке на AliExpress останутся гаджеты, товары для дома, оригинальная сувенирная продукция и бытовые принадлежности, которые также подорожали и в России, передает РИА «Новости».

Сигал отметил, что, покупая что-то с зарубежных сайтов, важно помнить, что законодательства стран отличаются, и в РФ можно получить наказание, приобретая товары со скрытыми следящими устройствами, например, ручки или очки. Кроме них, таможня обратит внимание и на неоригинальные товары известных брендов, ножи, огнестрельное оружие. Нарушителей ждет суровое наказание – вплоть до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в марте AliExpress предупредил о возможных задержках посылок.



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