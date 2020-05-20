 

Фирма Sony предлагает оснащать смартфоны выдвижными динамиками

20.05.2020, 7:30, Разное

По сообщению профильного интернет-ресурса LetsGoDigital, корпорация Sony производит процедуру патентования новой модели смартфона, обладающего уникальной конструкцией. Так, сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности WIPO опубликовал презентационные фото гаджета, оснащенного выдвижными динамиками.
Согласно задумке бренда, аппарат должен иметь полностью безрамочный экран. “Изюминкой” конструкции должны стать два выдвижных модуля – в верхней и нижней частях. Примечательно, что размер моторизованных блоков будет соответствовать всей ширине корпуса. В частности, верхний выдвижной модуль будет оснащен фронтальной камерой и динамиком, нижний же модуль будет иметь только динамик. В результате применения такой конфигурации пользователь получит возможность несколько разных режимов эксплуатации.

Например, в процессе реализации селфи-съемки или видеотелефонии выдвигаться будет лишь верхний блок, а во время традиционного телефонного разговора, прослушивания или просмотра файлов мультимедия можно задействовать оба выдвижных модуля. Впрочем, на данный момент неизвестно, станет ли инновационный девайс продуктом коммерческого рынка. Также пока не сообщается о факте полной проработки вопросов надёжности и долговечности механизмов, которые обеспечивают процесс выдвижения блоков.



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