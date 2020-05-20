 

Украинский телеведущий оскорбительно отозвался о русскоязычных

20.05.2020, 7:16, Новости дня

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала назвал русскоязычных сограждан «одноклеточными».

Дроздов отметил, что на Украине никто не обязан понимать русский язык, но каждый житель страны должен знать «мову».

«Все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны – не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий», – приводит его слова РИА «Новости».

Дроздов также выразил уверенность, что граждане Украины, которые не выучили украинского языка, должны путешествовать не по Западной Украине, а по городам Золотого кольца России.

Дроздов не впервые оказывается в центре внимания из-за подобных скандальных высказываний. Ранее он заявлял, что русскоязычным туристам, которые не знают украинского языка, не место во Львове.



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