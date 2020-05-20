24 канал – СБУ проверит интервью Игоря Гиркина украинскому журналисту

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20.05.2020, 7:06, Новости дня

СБУ и офис генпрокурора Украины займутся проверкой интервью, которое взял украинский журналист Дмитрий Гордон у Игоря Гиркина. Как передаёт «Телеканал новин 24», в правоохранительных органах заявили, что не исключают того, что полученная информация может стать предметом рассмотрения во время расследования серьёзных нарушений международного гуманитарного права, военных преступлений и преступлений против человечности.


Reuters

В Службе безопасности Украины пообещали провести проверку интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у Игоря Гиркина. Как передаёт «Телеканал новин 24», СБУ также намерена проверить комментарий, который Гордон брал у бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской. 

Кроме того, за дело по интервью с Гиркиным возьмётся и офис генпрокурора. По словам заместителя главы ведомства Гюндуза Мамедова, использовать интервью подозреваемых и обвиняемых лиц в расследованиях — «достаточно распространённая мировая практика».

«Такие интервью ценны дополнительными фактами, деталями. Например, так называемая прокурорша Крыма подтвердила то, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против неё на Украине», — отметил он.

Мамедов добавил, что Гиркин во время своего интервью рассказал, в частности, о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений.

«Я не исключаю возможность, что в будущем эта информация станет предметом рассмотрения и во время расследования серьёзных нарушений международного гуманитарного права, военных преступлений и преступлений против человечности», — отметил заместитель генпрокурора.



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