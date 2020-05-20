 

В Подмосковье разбился военный вертолет, экипаж погиб

20.05.2020, 7:00, Новости дня

Вечером 19 мая в Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщил ТАСС.

По данным ведомства, при попытке посадить аппарат в безлюдной местности экипаж погиб.

Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, летел от города Клин, отметили в Минобороны.

Источники агентства в экстренных службах уточнили, что погибших трое, авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Захарово.

В министерстве предполагают, что вертолет разбился по техническим причинам, и подчеркивают, что боекомплекта в Ми-8 не было.

20 мая “РИА Новости” сообщили, что нашли оба черных ящика с разбившегося вертолета – прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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