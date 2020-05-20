Кристина Асмус продемонстрировала свой наряд в шлепках поверх колгот

20.05.2020, 6:53, Разное

Кристина Асмус на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена в «деревенском» наряде. Актриса позирует в шлепках, обутых поверх плотных черных колгот.

Кристина Асмус обычно позирует в шикарных вечерних платьях, с красивой прической и макияжем. Однако в этот раз она решила примерять на себе «провинциальный образ», который продемонстрировала поклонникам. Актриса одела джинсовую мини-юбку и плотные черные колготы. Образ дополнила розовыми «вьетнамками» и париком на голове с немытыми волосами. Опубликованный кадр Асмус подписала: «Супер вип платинум голд лакшери премиум фэшн эксклюзив дизайнерс лук». Позже стало известно, что подобный образ создали костюмеры специально для роли в комедии «Булки».

За время публикации снимок «понравился» более 80 тысячам пользователей. Поклонники в комментариях оценили новый образ актрисы, подчеркнув, что «красивые ноги ничем не испортишь». «Шлепки в чулки или носки – это по-нашему», «Зато фигура какая», – отметили фолловеры. В то же время поклонники призвали Асмус больше не проводить экспериментов со своей внешностью.