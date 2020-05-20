 

У Lockheed Martin возникли проблемы с поставками F-35

20.05.2020, 6:48, Новости дня

Американская оборонная корпорация Lockheed Martin с 23 мая нарастит темпы производства истребителей пятого поколения F-35, но не сможет поставить в этом году от 18 до 24 самолетов из 141 запланированного, сообщили специализированные СМИ.

Как пишет газета «Дифенс ньюс», в связи с пандемией нового коронавируса выпуск деталей и компонентов осложнился, в результате компании пришлось сократить производство на ближайшие три месяца.

По информации издания, представители Lockheed Martin впервые уведомили заказчиков о возможных задержках в поставках 21 апреля.
«Если у нас будет возможность ускорить или восстановить темпы [производства], мы это сделаем.Если будут подвижки, в конце лета или в начале осени появится четкая картина о том, где мы будем находиться», – передает ТАСС слова вице-президента компании по программе F-35 Грега Ульмера.

Корпорация с 23 мая на заводе в штате Техас разделит персонал в 2500 человек на три группы. Каждая из них будет работать по 14 дней с неделей отдыха. После первой ротации будет принято решение о внесении корректив или продлении измененного графика до 4 сентября.

Напомним, в конце апреля в компании заявили, что коронавирус оказал серьезное влияние на авиационный бизнес американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Производство истребителей F-35 столкнулось с риском нарушения графика и срыва поставок.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Депутаты Рады объявили бойкот премьеру Украины

16.04 / В Киеве воняет дымом из-за пожаров в Чернобыльской зоне. КГГА советует не открывать окна и не выходить на улицу

08.04 / В Казани умерла пенсионерка, у которой грабитель отобрал тележку с продуктами

23.04 / Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом работников Роскосмоса

04.04 / Ишингер – для Европы победа над пандемией — это вопрос политического выживания

08.05 / Переговоры с МВФ без принятия “антиколомойского” законопроекта невозможны – Минфин Украины

02.05 / Кулеба: Приветствую решение номинировать нового посла США в Украине, с нетерпением жду его прибытия в Киев

04.04 / Слухи о состоянии здоровья Назарбаева в Казахстане назвали провокацией

16.05 / Пострадавшая от пожара больница в Петербурге провела плановую закупку аппаратов ИВЛ

26.03 / Бамбук назван лучшим комнатным растением, которое поглощает токсины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска