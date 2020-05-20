 

Российские врачи умирают в 16 раз чаще

20.05.2020, 6:40, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийВсе, что нужно знать рано утром 20 мая



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Россию назвали самой успешной в противостоянии коронавирусу

08.05 / Тбилиси отзывает посла из Киева

15.05 / В Грузии после ослабления карантина произошла новая вспышка коронавируса

19.05 / Европейский союз стоит на пороге борьбы за выживание

02.05 / В Москве вылечились от COVID-19 еще 608 человек

14.04 / Грузия: как праздновать Пасху в условиях чрезвычайного положения?

13.04 / На Украине назвали вероятную причину пожаров в Чернобыльской зоне

13.05 / Кабмин расширил перечень пострадавших от COVID-19 отраслей

03.05 / Нидерланды ищут родных похороненного под Амерсфортом тамбовского солдата

26.03 / Вопрос дня: Кому положены социальные выплаты из-за коронавируса?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска