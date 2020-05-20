Армия Хафтара отводит свои подразделения от Триполи в связи с Ураза-байрамом

20.05.2020, 6:25, Новости дня

В связи с наступлением праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара приняла решение об отводе своих подразделений на два-три километра от фронта у столицы страны Триполи.

Как отмечается в заявлении спикера ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, опубликованном в социальной сети Facebook, решение об отводе сил на всех фронтах в Триполи было принято, чтобы "увеличить простор в районе Триполи для отправления религиозных обрядов и обмена визитами".

В армии Хафтара рассчитывают, что их противники последуют этому примеру с целью избежать кровопролития по окончании месяца Рамадан". Ожидается, что отвод сил начнется в 12:00, передает РИА Новости.

В апреле силы Правительства национального согласия (ПНС) смогли вернуть контроль над границей с Тунисом после наступления и взятия городов Сурман, Сабрата и Эль-Аджайлат, расположенных к западу от столицы Ливии. 18 мая ПНС объявило, что установлен контроль над военной базой аль-Ватыйя на западе страны неподалеку от границы с Тунисом, ранее удерживаемой армией Хафтара.

В 2011 году после свержения и убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи страна практически перестала функционировать как единое государство. В настоящее время в ней царит двоевластие. На западе, в Триполи, правит Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, сформированное при поддержке Евросоюза и ООН. А на востоке страны заседает парламент, избранный народом. Он действует независимо от Триполи и сотрудничает с ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не оставляет попыток установить власть в Триполи.