 

Венесуэла вновь пытается вернуть свое золото

20.05.2020, 6:25, Новости дня

Венесуэла не оставляет попытки вернуть свое золото, хранящееся в Банке Англии. Его стоимость оценивается примерно в миллиард долларов.

Власти страны подали в лондонский суд иск против Банка Англии. Это далеко не первая попытка, однако результатов пока нет. Последний раз Венесуэла пыталась вернуть свой золотой запас в апреле.

На этот раз, правда, как сообщает Reuters, правительство Николаса Мадуро хочет получить хоть что-то и предлагает провести выплату не самим драгоценным металлом, и даже не деньгами, а лекарствами, медоборудованием и продуктами питания в рамках Программе развития ООН.

Причиной многократного отказа Банка Англии вернуть венесуэльское золото называлось непризнание легитимности власти Мадуро, и опасения, что он присвоит металл и будет использовать в его личных целях. По мнению британского регулятора, золото принадлежит государству, которым Мадуро и его правительство не является.

В целом же, это чистая политика. Как известно, США и их союзники предпринимают все усилия по свержению венесуэльских властей. Были предприняты попытки организации революции, введены санкции. На прошлой неделе в американских СМИ даже появился договор оппозиции Венесуэлы с американской частной военной компанией Silvercorp на свержение президента Николаса.



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