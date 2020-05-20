 

Минфин Украины разместил гривневые облигации на 21,2 млрд грн

20.05.2020, 5:45, Новости дня

Министерство финансов Украины разметило гривневые облигации внутреннего государственного займа на 21,2 млрд грн. Об этом 19 мая в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.

“Сегодня на аукционах облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов успешно разместило номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения три месяца, шесть месяцев, девять месяцев и один год, а также ОВГЗ в долларах США со сроком погашения семь месяцев”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что повышенный спрос со стороны инвесторов позволил Минфину снизить средневзвешенную ставку по трехмесячным облигациям до 10,5%, а по шестимесячным – до 10,78%.

Также в ведомстве сообщили о восстанавливающемся спросе на облигации с более длительным сроком погашения.

⚡️Завдяки зміцненню довіри інвесторів, строки обігу державних облігацій продовжено, а ставки за короткостроковими…

Posted by Міністерство фінансів України on Teisipäev, 19. mai 2020

В общей сложности с начала мая Министерство финансов Украины, разместив облигации внутреннего государственного займа, привлекло в госбюджет около 50 млрд грн. Аукционы прошли 5-го, 12-го и 19 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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