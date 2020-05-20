 

В Закарпатье в психоневрологическом интернате подозревают вспышку COVID-19

20.05.2020, 5:45, Новости дня

В Мукачево Закарпатской области подозревают вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 в областном психоневрологическом интернате, у больных отобраны биоматериалы для проведения ПЦР-диагностики. Об этом заявил руководитель штаба по ликвидации последствий ЧС Евгений Мешко, сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета на странице в Facebook.

“В Мукачево подозрение на новый очаг заболевания COVID-19. Вспышку подозревают в областном психоневрологическом интернате, у больных отобраны биоматериалы для проведения ПЦР-диагностики, больше о результатах будет известно уже завтра”, – сообщил Мешко.

Он отметил, что в одном из очагов COVID-19, которые ранее были ликвидированы в городе, сейчас не фиксируют новых случаев инфицирования.

Новий осередок захворювання на COVID-19

В Мукачеві підозра на новий осередок захворювання на COVID-19. підозрюють в обласному психоневрологічному інтернаті, в хворих відібрано біоматеріали для проведення ПЛР-діагностики, більше про результати буде відомо вже завтра. На сьогодні кількість підтверджених випадків на COVID -19 з початку пандемії становить 107, 64 людини одужали, кількість активних випадків на сьогодні 41. На стаціонарному лікуванні 164 особи, за минулу добу в інфекційні відділення госпіталізовано 1 пацієнта. На самоізоляції 85 осіб, 36 з симптомами ГРВІ.

Posted by Мукачівська міська рада on Teisipäev, 19. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек, 548 из них умерли, а 5632 вылечились. 

В Закарпатской области зафиксировали 911 случаев инфицирования COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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