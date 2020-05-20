Reuters: церемонию вручения «Оскара-2021» могут перенести на более поздний срок

20.05.2020, 5:42, Новости дня

Следующая, 93-я церемония вручения премий «Оскар» должна состояться только в феврале следующего года, однако Американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает возможность перенесения церемонии на более позднюю дату. Об этом Reuters рассказали несколько источников.

Источники, говорившие на условиях анонимности, уточняют, что на данном этапе окончательные планы не утверждены. На данный момент проведение церемонии по-прежнему планируется на 28 февраля 2021 года.

«Вероятно, [церемония] будет отложена», – рассказал журналу Variety один из источников, знакомый с ходом обсуждения. Собеседник, впрочем, предупредил, что детали, включая возможные новые даты проведения церемония, все еще обсуждаются и не представлены официально. Еще один источник утверждает, что на данный момент дата трансляции вручения премий – 28 февраля на телеканале ABC – все еще остается без изменений.

Когда в апреле из-за COVID-19 Академия объявила о новых временных изменениях в правилах отбора претендентов на «Оскар», президент Академии Дэвид Рубин в интервью Variety уточнил, что пока преждевременно говорить о том, как изменится церемония вручения премий в 2021 году, после окончания пандемии.

Согласно традиционным правилам отбора, на «Оскар» могут претендовать только фильмы, которые в течение как минимум семи дней находились в кинопрокате в округе Лос-Анджелес. Однако в этом году на выдвижение могут претендовать и фильмы, первоначально запланированные студиями к кинопрокату, однако выпущенные только в цифровом формате.

Новые правила также допускают, что к участию допускаются фильмы, находившиеся в кинопрокате в Нью-Йорке, Чикаго, Майами, Атланте и Сан-Франциско, а не только в Лос-Анджелесе.

Представители Академии отказались комментировать эти сообщения.