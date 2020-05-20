Доклад фонда «Свободная Россия»: Кремль продолжает подрыв западных демократий

20.05.2020, 5:42, Новости дня

Москва продолжает подрывать западные институты при помощи экономических и политических рычагов, использования мягкой силы, в том числе при помощи информационных кампаний. Кремль проводит операции влияния и во время пандемии коронавируса, пишут авторы доклада «Влияние Кремля – ежеквартально», опубликованного базирующейся в Вашингтоне неправительственной организацией Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation).

Вице-президент Фонда Григорий Фролов во время презентации исследования, организованной совместно с вашингтонским изданием The American Interest в онлайн режиме во вторник, 19 мая, отметил, что Фонд «Свободная Россия» ведет работу по освещению операций влияния и подрывной деятельности Кремля в западных странах с 2016 года. Представленный доклад станет первым из планирующейся ежеквартальной серии и будет фокусироваться на странах Европы, Великобритании и государствах-членах «Восточного партнерства» ЕС.

Антон Шеховцов, старший научный сотрудник Фонда «Свободная Россия» и главный редактор доклада, отметил во время презентации, что политика подрыва западных демократий и институтов служит главной цели Кремля по сохранению своего режима, так как либеральные демократии и «европеизация России» представляют для него угрозу. Пандемия, констатирует эксперт, предоставила Москве новые возможности для проведения подобного рода операций.

В частности, оказание помощи Италии в борьбе с пандемией Кремль сопроводил масштабной информационной анти-европейской кампанией. Ее целью стал показ беспомощности Евросоюза, отсутствие солидарности между его членами и демонстрация того, что Россия, а не ЕС или НАТО, является другом Италии, говорит Антон Шеховоцов, который выступил также автором главы об оказании российской помощи итальянцам.

Эксперт отмечает, что в начале распространения пандемии страны ЕС действительно не ответили на призыв Италии об оказании помощи, однако к моменту отправки гуманитарного конвоя Москвой, европейцы уже стали предпринимать действия по оказанию помощи. Тем не менее, контролируемые Кремлем российские медиа в России, и их западные издания – RT и Sputnik – при освещении российской миссии стали подчеркивать то, что ЕС н НАТО оставили Италию, в то время как Россия и Китай пришли на помощь, говорит эксперт.

Организация логистики прибытия помощи также указывает на скрытую повестку дня, отмечает Шеховцов. Вместо направления напрямую в один из аэропорт вблизи города Бергамо на севере Италии, где расположилась российско-итальянская миссия, грузовые самолеты приземлились на авиабазе Пратика-ди-Маре в 30-ти километрах от Милана и затем направились на север Италии. Конвой из более чем 20 военных машин с российскими флагами на протяжении 600 км позволил Москве создать как западной, так и российской аудитории имидж «пришедшей на помощь России в оставленной Европой и НАТО Италии».

В то же самое время, отмечает эксперт, итальянская газета La Stampa сообщала о том, что 80% российской помощи оказалась бесполезна для Италии, поскольку она в основном состояла из дезинфекционных средств и оборудования, в то время как стране были нужны аппараты ИВЛ и маски. Публикация La Stampa вызвала широкую критику российского МИД, который в свою очередь назвал газету «русофобской». В ответ итальянское общество и ряд политиков встали на защиту La Stampa и свободы слова.

«Мы можем сделать вывод, что эта российская помощь была придумана как пиар-трюк. И он был довольно успешен в начале», – отметил Антон Шеховцов во время презентации, добавив, что реакция Кремля на публикацию La Stampa подорвала успешность антизападной информационной кампании. Тем не менее, эксперт отмечает, что в Италии снизилось доверие к институтам ЕС и НАТО, что в первую очередь стало следствием первоначального «хаоса» в ЕС, отсутствия солидарности его членов по отношению к Италии и действиям евроскептиков внутри самой страны, однако кремлевская кампания также оказал влияние.

Антон Шеховцов отмечает и попытку России оказать влияние на итальянских сенаторов с тем, чтобы страна поддержала в ООН проект российской резолюции по облегчению санкционного режима. В конце апреля 2020 года посол России в Италии направил председателю Комитета по иностранным делам Сената Италии соответствующее обращение председателя комитета Госдумы РФ Леонида Слуцкого с тем, чтобы международное сообщество – без указания конкретных стран – поддержало инициативу России. Предлагалось, чтобы это обращение было распространено среди итальянских сенаторов.

«Это было воспринято и, я думаю, обоснованно, как предъявление счета за российскую помощь Италии», – говорит эксперт.

В своем докладе он также пишет, как российские СМИ сообщали о том, что обычные итальянцы заменяли флаги ЕС на российские, размещали в соцсетях ролики с выражением благодарности Путину и России. Однако при этом итальянское издание La Repubblica сообщило о том, что некоторые итальянцы получали от своихроссийских друзей предложения сделать за плату видеоролики с выражением такого рода благодарности.

Петер Креко, директор будапештского института «Политический капитал» (Péter Krekó, Political Capital Institute), ставший автором доклада о российском влиянии в Венгрии, отметил во время онлайн-презентации, что венгерско-российские отношения после прихода к власти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 2010 году представляют собой «загадку». Эксперт подчеркивает, что бывший ранее критиком российского президента, Виктор Орбан кардинально изменил свою позицию по отношению к российской власти после неофициальной встречи с президентом Путиным во время съезда «Единой России» в 2009 году.

Автор отмечает асимметрию в отношениях между двумя странами, в которой выгода для российского государства гораздо более очевидна. В частности, автор отмечает то, что реконструкция единственной в стране атомной электростанции «Пакш» будет проводиться российской государственной компанией «Росатом», а строительство будет вестись в основном за счет кредита Будапешту со стороны Москвы. По мнению автора, для Венгрии данный проект экономически невыгоден.

В то время как для России укрепление отношений с Венгрией, которая является членом НАТО и Европейского Союза, является способом подрыва западных союзов, венгерский премьер-министр перенимает авторитарные методы управления со стороны Москвы, отмечает Петер Креко. Обращает на себя внимание и частота встреч между двумя президентами и политика Будапешта по блокированию евроатлантической интергации Украины, добавляет эксперт. Не исключает Петер Креко то, что за рядом шагов венгерских властей могут стоять коррумпированные связи, превалирование частных интересов государственным и иностранное влияние.

Фонд «Свободная Россия» также прослеживает в представленном докладе российское политическое, экономическое, криминальное и информационное влияние в Испании, Австрии, Болгарии, Украине и Грузии.