 

Президент Грузии оценила новое назначение Саакашвили на Украине

20.05.2020, 5:30, Новости дня

Решение украинской стороны, не информируя Тбилиси, рассматривать кандидатуру бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, осужденного на родине, на любую должность у себя в стране является «недипломатическим шагом», сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Предупреждение и информирование необходимо как минимум в условиях нормальных двусторонних отношений», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на интервью Зурабишвили телекомпании «Рустави 2».

По ее словам, отношения Тбилиси с Киевом «уже были напряженными», а реакция грузинской стороны «была совершенно нормальной».

«Я хорошо знаю дипломатический язык и понимаю, что можно, а что нельзя. Наш шаг был очень умеренным, нормальным, таким, каким должен был быть. Отзыв посла для консультаций – это совершенно естественный процесс», – подчеркнула президент республики.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций».



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