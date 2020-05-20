 

Тренер “Спартака” Тедеско и легионеры приедут в Москву в среду

20.05.2020, 5:10, Новости дня

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прибудет в Москву в среду. В этот же день ожидается возвращение иностранных футболистов московского клуба.

Германский специалист Доменико Тедеско, а так же его помощник Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урвански, тренер по реабилитации Владимир Чепзанович, прибудут в Москву в среду вечером, сообщает "Спорт-Экспресс". Также в этот день в российскую столицу вернутся француз Самюэль Жиго, немец Малькольм Баду, голландец Гус Тил, чех Алекс Крал и швед Джордан Ларссон. Еще три футболиста — бразилец Айртон, парагваец Лоренсо Мельгарехо и аргентинец Эсекьель Понсе оставались во время перерыва в Москве.

Чемпионат Росси по футболу, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня. В ближайшее время станет известно, когда клубы премьер-лиги смогут начать групповые тренировки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Турнир UFC 249 пройдет в Джексонвилле 9 мая

27.03 / Песков подтвердил свое присутствие на одном мероприятии с Лещенко

06.05 / Допвыплаты в 5 тыс. рублей перечислены на 1,8 млн детей в России

29.04 / Der Standard – в ходе успешной борьбы с пандемией Меркель вернула доверие немцев

03.04 / France 24 – Нетаньяху повторно отправился на карантин из-за контакта с заражённым министром здравоохранения

26.03 / В Кремле выразили надежду на лучший вариант развития ситуации по коронавирусу

09.04 / Прогноз по смертности от коронавируса в США улучшился

24.04 / Дважды сосланный и дважды возвращенный: новое пришествие Саакашвили

28.03 / В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

28.04 / Saxo Bank предупредил о риске нового падения цен на нефть до нуля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска