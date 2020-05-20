Тренер “Спартака” Тедеско и легионеры приедут в Москву в среду

20.05.2020, 5:10, Новости дня

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прибудет в Москву в среду. В этот же день ожидается возвращение иностранных футболистов московского клуба.

Германский специалист Доменико Тедеско, а так же его помощник Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урвански, тренер по реабилитации Владимир Чепзанович, прибудут в Москву в среду вечером, сообщает "Спорт-Экспресс". Также в этот день в российскую столицу вернутся француз Самюэль Жиго, немец Малькольм Баду, голландец Гус Тил, чех Алекс Крал и швед Джордан Ларссон. Еще три футболиста — бразилец Айртон, парагваец Лоренсо Мельгарехо и аргентинец Эсекьель Понсе оставались во время перерыва в Москве.

Чемпионат Росси по футболу, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня. В ближайшее время станет известно, когда клубы премьер-лиги смогут начать групповые тренировки.