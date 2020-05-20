 

Себе в убыток: американские компании заполняют танкеры, но время ушло

20.05.2020, 5:10, Новости дня

Нефтяные компании США все еще ищут варианты для хранения нефти на фоне сохраняющегося избытка. Об этом косвенно свидетельствуют сообщения о движении к побережью страны как минимум четырех супертанкеров, зафрахтованных в качестве плавучего хранилища.

Танкеры были арендованы на срок от 9 до 12 месяцев по средней ставке почти 90 тысяч долларов в день, сообщает агентство Argus Впрочем, стоит отметить, что ситуация на рынке нефти в последнее время несколько улучшилась: спрос начала расти, а предложение сокращаться – во многом благодаря сделке ОПЕК+. На этом фоне, кстати, произошло резкое снижение арендных ставок для танкеров, то есть спрос на плавучие хранилища хоть и сохраняется, но уже не так высок, как еще месяц назад.

Подтверждением этому служат данные от Американского института нефти, вышедшие накануне вечером. Запасы сырой нефти в Штатах показали максимальное сокращение с конца декабря прошлого года, запасы в нефтехранилище в Кушинге рухнули на 5 миллионов баррелей, запасы бензина сократились на 650 тысяч.

Напомним, первое снижение запасов нефти было зафиксировано в США только на прошлой неделе, до этого в течение 15 недель хранилища только заполнялись.

В какой-то момент свободных ёмкостей для “черного золота” почти не осталось, что стало причиной падения цен до минус 50 долларов. Сейчас за бочку западнотехасской нефти дают около 32 долларов.

Добавим также, что разница в цене между дальними и ближними контрактами, так называемое контанго, дающее возможность с хранить нефть в танкерах и получать прибыль, ушло с рынка. Еще в апреле показатель составлял 7 долларов, а сейчас вышел в ноль. Таким образом, операция с хранением нефти в танкерах с целью последующей перепродажи уже не приносит прибыли.
 



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