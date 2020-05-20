На Кубани работников «скорой» предупредили об уголовной ответственности

20.05.2020, 4:54, Разное

…после рассказа об отсутствии президентских доплат.

В Краснодарском крае работникам станции скорой помощи при Абинской районной больнице пригрозили уголовной и административной ответственностью после того, как они пожаловались на отсутствие дополнительных выплат, обещанных президентом. Копия предупреждения, которое направил одному из медиков и.о. начальника местного отделения полиции, оказалась в распоряжении «Новой газеты».

В документе медика назвали организатором массовых мероприятий и предупредили о недопустимости «осуществления экстремистской деятельности» во время их проведения. Что именно правоохранители сочли «массовым мероприятием», остается неизвестным.

Ранее работники Абинской больницы обратились за помощью в проект «Скорая журналистская помощь». Они записали видеообращение, в котором рассказали, что руководство пытается убедить их в том, что дополнительные выплаты за работу с зараженными COVID-19 пациентами им не положены. После этого, по словам медиков, сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края вызывали некоторых работников станции для дачи разъяснений.

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За день до этого главный врач Абинской больницы Павел Исаев действительно провел встречу с медиками и попытался рассказать им о порядке выплат, однако полученные объяснения работников «скорой» не удовлетворили. По словам врачей, бригады несколько раз приезжали к больным с пневмонией: о том, был ли у них коронавирус, неизвестно. В связи с этим медики считают, что они также находятся в группе риска и имеют право на надбавки.