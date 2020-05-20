Звезда “Полицейского с Рублевки” оскандалилась из-за наркотиков
20.05.2020, 4:53, Разное
Полицейские задержали артиста на улице. Поведение Михайленко стражам
порядка показалось подозрительным. Актера из сериала “Полицейский с Рублевки” отвезли
на медэкспертизу.
Исследование показало, что в крови Антона Михайленко присутствуют следы
синтетических наркотиков. Сейчас стражи порядка проводят проверку и уже
возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте, пересылке или
изготовлении запрещенных веществ. Стражи порядка пытаются выяснить, где звезда “Полицейского
с Рублевки” взяла наркотики.
Отметим, что Михайленко задержали еще месяц назад. Между тем известно о скандальном
эпизоде стало только сейчас.
Напомним, Антон Михайленко снимался в теленовеллах “Прокурорская
проверка”, “Адвокат” и “Следаки”. Интересно, что артисту часто доставались роли
полицейских.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Актер также подрабатывает в качестве ведущего на различных
мероприятиях. Михайленко можно часто увидеть на праздниках крупных компаний и
вечеринках звезд. Сериал “Полицейский с Рублевки” можно смотреть онлайн на
видеоплатформе PREMIER.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет