 

Сыгравшая маленькую Женю в «Сватах» Ульяна Иващенко рассказала, почему не любит вспоминать о съемках

20.05.2020, 4:53, Разное

Ульяна Иващенко, сыгравшая в «Сватах» роль маленькой Жени Ковалевой, на странице сериала в социальной сети Instagram призналась, почему не любит вспоминать о съемках. Она записала соответствующее видеообращение к пользователям сети.
Ульяна Иващенко, снимавшаяся в первых двух сезонах сериала, поделилась, что не любит вопросы о картине, особенно когда интересуются: «Она снималась в «Сватах?». Она считает себя блогером, а не актрисой, и больше не хочет сниматься в кино в силу неприятных впечатлений. Иващенко подчеркнула, что после выхода сериала у нее началась звездная болезнь. Кроме того, на съемочной площадке были неприятные ситуации, о которых актриса не может сообщить. Поэтому она попросила пользователей сети не спрашивать ничего, поскольку не хочет об этом говорить. «Тема закрыта», – резюмировала артистка.

Иващенко родилась в актерской семье, и именно родители инициировали ее съемки в сериале. В данное время блогер хочет уехать в США и поступить в этой стране на режиссерский факультет.



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