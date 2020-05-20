На МКС повысилась концентрация бензола

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20.05.2020, 4:53, Новости дня

На Международной космической станции обнаружено увеличение концентрации бензола, сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса. По его словам, экипажу ничто не угрожает.

«Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает. Наблюдение за увеличением концентрации продолжается», – сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы Роскосмоса.

Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.

Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Ожидается, что 28 мая к ним на корабле Crew Dragon прилетят астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Напомним, в марте экипаж МКС почувствовал необычный запах после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2, в воздухе было зафиксировано повышенное содержание изопропилового спирта. Однако после ухода Dragon-2 запах спирта на МКС пропал.

Космонавт Павел Виноградов назвал вероятные причины появления запаха спирта на МКС.

Глава Центра подготовки космонавтов сообщил, что НАСА направлены замечания, касающиеся запаха спирта на МКС.



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