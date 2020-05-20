Мнение: Коротко по Ливии. 19.05.2020

20.05.2020, 4:42, Разное

Коротко по Ливии.

1. Для операции по захвату базы Аль-Ватия Турция использовала 1 ракетный фрегат, как минимум 3 БПЛА "Anka-S", до 10 БПЛА "Байрактар", около 800-850 сирийских боевиков, а также примерно 200-250 боевиков ПНС Ливии. Также есть косвенные намеки на участие Италии в этих операциях (мотивация Италии, защита соглашений нефтяной компании ENI с Сарраджем, которые Хафтар не готов гарантировать)

2. Разрушенные ангары на авиабазе Аль-Ватия были уничтожены не дронами, а ударами крылатых ракет с турецкого фрегата ночью 17 мая. В одном из ангаров

был уничтожен еще 1 ЗРПК "Панцирь С-1".

3. Большая часть фотографий самолетов и вертолетов сделаны на складе длительного хранения, где 90% машин находятся еще со времен Каддафи и вероятность их восстановления исчезающе мала. Более-менее цел лишь 1 вертолет Ми-35 и 1 Су-22, но и их тоже необходимо ремонтировать.

4. Войска Хафтара отступившие от Аль-Ватия фактически сдали оставшуюся территорию у границы с Тунисом и отошли на восток. Оставленные населенные пункты занимает легкая пехота ПНС на тачанках и сирийские наемники. После завершения операций к югу от авиабазы Аль-Ватия, их наверняка перебросят в районы к западу от международного аэропорта, чтобы усилить давление на фланг войск Хафтара наступающих в южных районах Триполи. Также можно ожидать усиления давления Турции и ПНС Ливии на район Тархуна, наступление на который в апреле захлебнулось из-за больших потерь.

5. На фоне захвата базы Аль-Ватия, ПНС Ливии призывает Францию, Египет, ОАЭ, Грецию и Россию пересмотреть планы по поддержке Хафтара, так как он не может победить военным путем и захватить Триполи.

6. В Египте вчера прошло заседание военного руководства страны, где Ас-Сиси совещался с генералами по поводу последствий поражения Хафтара и потери базы Аль-Ватия. Турецкое влияние в Триполитании усиливается, что создает проблемы для Египта. Не исключено, что военная поддержка Хафтара со стороны Каира возрастет. Вчера из Бенгази в Каир прилетел частный самолет (как предполагают, либо Хафтар, либо его представители, летали на совещание к египетским военным). Также ситуация в Ливии вчера обсуждалась по телефону между президентом Франции Макроном и министром иностранных дел ОАЭ (таки живой). Сотрудничество в Ливии было названо "основным стратегическим интересом двусторонних отношений". Это может свидетельствовать о том, что поддержка Хафтара будет продолжена и возможно, в более широком масштабе.

7. Также состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана, где обсудили Сирию и Ливию. Наверняка, тема с базой Аль-Ватия также поднималась.

В официальном заявлении на сайте Кремля указывается, что стороны подтвердили существующие соглашения по Идлибу и призвали к дипломатическому урегулированию в Ливии.

Теперь мячик на стороне спонсоров Хафтара, посмотрим, как ответят "другу Реджепу".