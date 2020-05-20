Le Monde – у европейских подростков всё больше проблем с душевным здоровьем

20.05.2020, 4:35, Новости дня

Психическое здоровье европейской молодёжи ухудшается, пишет Le Monde со ссылкой на последний доклад Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. Как отмечает издание, в последние годы всё больше подростков жалуются на нервозность, раздражительность и проблемы со сном. Эксперты винят в этом ухудшение общественной и экономической ситуации, экологические проблемы и школьную нагрузку.



Reuters

По данным последнего исследования Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения о поведении детей школьного возраста, психическое здоровье европейской молодёжи ухудшается, пишет Le Monde. Как поясняет газета, исследование проводится раз в четыре года в 45 странах.

Если большинство подростков положительно оценивают свою жизнь (в среднем на 7,8 баллов из 10) и удовлетворены своими социальными отношениями, всего 37% чувствуют себя здоровыми. Ощущение психического благополучия среди подростков многих стран резко снизилось с 2014 по 2018 год, и с возрастом показатели становятся только хуже.

Так, 30 % 15-летних подростков сообщают о том, что нервничают чаще одного раза в неделю, ещё 30% раздражительны, а четверть испытывают проблемы со сном. По последним данным, каждый пятый подросток в Европе ежегодно страдает по крайней мере от одной психологической проблемы.

Как отмечает издание, Франция входит в десятку стран, где жалобы на психическое состояние от молодых людей звучат чаще всего. «Растущее число мальчиков и девочек, сообщающих о плохом психическом здоровье, вызывает озабоченность у всех нас»,— заметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Эксперт Школы высших исследований общественного здравоохранения Эммануэль Годо объясняет эту тенденцию более тревожным контекстом в социальной и экономической сфере в последние годы, а также ухудшением экологии, что заставляет молодёжь говорить об обречённости планеты. К этому добавляется стресс из-за школьной нагрузки, выросшей по сравнению с 2014 годом, который также увеличивается с возрастом.

«Самое неблагоприятное поведение и проблемы со здоровьем чаще встречаются в неблагополучных условиях», — подчёркивает Эммануэль Годо.

Как отмечает издание, последствия пандемии Covid-19 для молодёжи будут оцениваться исследователями позднее, однако, как предупреждает госпожа Годо, эпидемия только усилит существующее неравенство.

Что касается физического здоровья, хотя французская молодёжь менее подвержена избыточному весу и ожирению (около 17% мальчиков и 13% девочек в возрасте 15 лет — показатель остаётся стабильным с 2014 года), они всё ещё испытывают на себе серьёзное давление стандартов красоты, пишет газета. Каждый четвёртый подросток (в особенности, девочки) считает себя «слишком толстым».

Парадоксальным образом, молодые люди потребляют больше количество продуктов с высокой степенью обработки: каждый четвёртый подросток ест сладости каждый день, а каждый шестой потребляет сладкие напитки по крайней мере один раз в день.

В плане физической активности дела тоже обстоят «не блестяще». Менее одного из пяти подростков соблюдают текущие рекомендации ВОЗ о 60 и более минутах умеренной или энергичной физической активности в день, и Франция здесь входит в пятёрку самых отстающих стран. При этом потребление алкоголя, табака и каннабиса среди молодых людей резко сократилось, хотя и остаётся на довольно высоком уровне.