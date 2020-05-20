SCMP – «жара не поможет» — учёные выяснили, что погода не влияет на распространение коронавируса

20.05.2020, 4:35, Новости дня

Вопреки более ранним надеждам, тёплая погода не оказывает существенного влияния на ход пандемии коронавируса и не замедляет его распространение, пишет SCMP со ссылкой на последнее исследование американских учёных. Как передаёт издание, эксперты призвали мир готовиться к серьёзным вспышкам заболеваемости Covid-19 будущим летом, независимо от климата и погоды в отдельных странах.



Reuters

Новая научная модель показала, что наступление тёплой погоды в северном полушарии существенно не ограничит распространение новой пандемии коронавируса, пишет SCMP. Как передаёт издание, Исследование учёных из Принстонского университета и Национального института здравоохранения США, опубликованное в понедельник журналом Science, показало, что погода не оказала существенного влияния на пандемию и чувствительность населения к вирусу, вопреки более ранним надеждам на замедление распространения вируса со сменой сезонов.

Эксперты построили модель распространения болезни, учитывая такие параметры как зависимость от климата и длительность иммунитета после инфицирования, настроив её в соответствии с климатической чувствительностью двух других коронавирусов. Смоделировав различные сценарии, основанные на том, что известно новом коронавирусе, специалисты обнаружили, что погодные условия, такие как влажность, температура и широта, оказали лишь незначительное влияние на масштабы распространения пандемии. Гораздо более важным фактором для динамики распространения вируса оказался процент населения с иммунитетом к нему. В ситуации с новым коронавирусом, почти все люди оказались восприимчивы к нему.

«Регионы как с тропическим, так и с умеренным климатом должны быть готовы к серьёзным вспышкам заболеваемости, а также к тому, что летние температуры не станут эффективным ограничителем распространения инфекции», — заключили учёные.

Авторы документа таже предупредили, что продолжительность иммунитета должна иметь решающее значение при принятии мер по борьбе с дальнейшими вспышками. При этом учёные до сих пор не уверены, будут ли антитела у людей, перенёсших эту болезнь, защищать их от повторного инфицирования, и как долго эта защита будет длиться.

Как напоминает издание, предыдущие работы по изучению влияния температуры на распространение Covid-19 показали аналогичные результаты. В феврале исследование, проведённое группой учёных при участии эпидемиолога Марка Липсица из Гарвардской Школы общественного здравоохранения показало, что передача инфекции возможна при высоких показателях влажности и температуры. Французское исследование в апреле показало, что некоторые штаммы вируса способны размножаться после нагревания до 60⁰C.