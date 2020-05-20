Игорь Суркис заявил, что пойдет навстречу “Шахтеру” и “Заре”, если эти клубы решат проводить матчи в Киеве

20.05.2020, 4:26, Новости дня

Президент “Динамо” (Киев) Игорь Суркис заявил, что готов помочь донецкому “Шахтеру” и луганской “Заре”, если в этих клубах решат доигрывать сезон Украинской Премьер-лиги в Киеве. Об этом он сказал в эфире телеканала “Футбол 1”.

“Может, “Шахтер” решит в Киеве принимать соперников. Скажет предоставить любую арену – вопросов нет. Мы оказались в ситуации, в которой должны идти навстречу футболу, а не выделываться и говорить, как мы будем играть”, – заявил Суркис.

“Заре” была предложена для размещения и тренировок база ДЮСШ “Динамо”, добавил он.

По мнению президента ФК “Динамо”, все оставшиеся матчи чемпионата в первой шестерке можно было бы провести на столичных стадионах, потому что зрителей на них все равно не будет из-за карантинных ограничений.

Чемпионат Украины по футболу приостановили 17 марта из-за распространения коронавируса.

До приостановки были сыграны 23 тура. Командам высшего дивизиона осталось сыграть по девять матчей.

Согласно календарю, в следующем туре киевское “Динамо” должно встретиться с донецким “Шахтером”.

Ориентировочной датой возобновления соревнований называют 30 мая.