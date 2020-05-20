 

Алла Мазур сообщила, что возвращается в эфир после лечения рака

20.05.2020, 4:26, Новости дня

Ведущая программы “ТСН-Тиждень” (телеканал “1+1”) Алла Мазур сообщила в Facebook 19 мая, что возвращается в эфир после успешного лечения онкологического заболевания.

“Мы снова вместе! Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя – показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу”, – написала Мазур.

По ее словам, она ни на день не теряла связи с коллегами.

Дорогі друзі, ми знову разом!🙂✌ Основна частина лікування позаду, прогнози добрі. До медиків звернулась вчасно -…

Posted by Алла Мазур on Teisipäev, 19. mai 2020

12 ноября 2019 года Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль, хотя никакие симптомы рака не проявлялись.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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