США выделили Украине 15,5 млн долларов на борьбу с коронавирусом

20.05.2020, 4:16, Новости дня

Американские власти с начала пандемии коронавируса выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи, сообщили в Госдепе.

«США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию. <…> Украине – помощь на сумму 15,5 млн долларов», – передает ТАСС сообщение американского внешнеполитического ведомства.

Помощь Вашингтона направлена на «улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19», а также смягчение последствий вспышки коронавируса.

Сообщается также, что США оказали помощь Казахстану (более 3,1 млн долларов), Киргизии (около 900 тыс. долларов), Таджикистану (около 866 тыс. долларов), Туркмении (около 920 тыс. долларов), Узбекистану (около 3,9 млн долларов), Армении (2,7 млн долларов), Азербайджану (почти 3,6 млн долларов), Грузии (2,7 млн долларов), Молдавии (почти 2,2 млн долларов).

Напомним, ранее стало известно о планах Госдепа США заняться решением социальных проблем украинского общества путем разработок «серьезных игр».