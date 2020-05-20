В Дагестане построят три медицинских центра для больных коронавирусом
20.05.2020, 3:54, Новости дня
Для больных коронавирусом COVID-19 в Дагестане военные построят три быстровозводимых медицинских центра. Разместить их планируется в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.
Больницы оснастят всем необходимым оборудованием, в том числе томографами и лабораторными модулями, сообщает телеканал "Россия 24".
В понедельник, 18 мая, распоряжение обеспечить республику дополнительными медицинским мощностями дал президент РФ Владимир Путин.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет