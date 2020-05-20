 

В Дагестане построят три медицинских центра для больных коронавирусом

20.05.2020, 3:54, Новости дня

Для больных коронавирусом COVID-19 в Дагестане военные построят три быстровозводимых медицинских центра. Разместить их планируется в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.

Больницы оснастят всем необходимым оборудованием, в том числе томографами и лабораторными модулями, сообщает телеканал "Россия 24".

 

В понедельник, 18 мая, распоряжение обеспечить республику дополнительными медицинским мощностями дал президент РФ Владимир Путин.



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