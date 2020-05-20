 

Посольство РФ в США требует от Bloomberg извинений за откровенно лживую статью

20.05.2020, 3:54, Новости дня

Посольство РФ в США заявило об откровенной лжи, которую допустило в своей публикации агентство Bloomberg, и потребовало извинений, опровержения, а также "уважения к собственным клиентам".

Речь идет о статье издания, где приводятся ложные сведения о числе больничных коек в России. Автор, работающий на Bloomberg, утверждал и иллюстрировал свое утверждение графиками, что на тысячу населения в РФ приходится 3,8 больничных койки (при том что в странах ОЭСР этот показатель составляет 8,2). В то время как на сайте Всемирного банка, на который ссылается автор, представлены диаметрально противоположные результаты: в РФ — 8,2 койки на тысячу населения, в странах Организации экономического и сотрудничества и развития — 3,8. Российские дипломаты указали Bloomberg, что данные из материала агентства, таким образом, не соответствуют действительности.

Поменяв графики местами, редакторы опустились до откровенного подлога, отметили российские дипломаты. Читателям предлагается сравнить первоисточники, передает РИА Новости. Сотрудники посольства отметили, что в дополнение к голословным обвинениям Bloomberg начал заниматься откровенной ложью. И эта ложь не поможет победить эпидемию коронавируса COVID-19, напомнили российские дипломаты.

Это уже не первый раз, когда Bloomberg попадает в скандал из-за публикаций о России. Ранее агентство выпустило статью с названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". После того, как официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что такие публикации — часть кампании по дезинформации в отношении РФ, редакторы поменяли "жуткий" заголовок. Теперь публикация озаглавлена "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".



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