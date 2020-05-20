Юристы ОНФ помогают защитить трудовые права граждан во время эпидемии COVID-19

20.05.2020, 3:54, Новости дня

Юристы Общероссийского народного фронта в рамках акции #МыВместе помогают защитить трудовые права граждан во время эпидемии коронавируса COVID-19. В штабе получили около 150 обращений. В них вопросы, связанные с задержками зарплат, неоплачиваемым отпуском, а также жалобы на незаконные увольнения. Поделиться конкретной ситуацией можно на сайте trud.onf.ru. Уже сейчас активисты разрешили десятки ситуаций.

Уже два месяца сувенирный киоск на Московском вокзале Санкт-Петербурга закрыт на время пандемии. Продавца Любовь Евпраксину отправили на самоизоляцию. Без зарплаты.

"Ни аванса 5 апреля, ни получки 20 апреля. Спрашиваю — ничего неизвестно. Говорят: "Будет что-то — мы вам позвоним", — рассказывает продавец Любовь Евпраксина.

Женщина обратилась в Общероссийский народный фронт. Волонтеры подсказали, что она, как работающий гражданин старше 65 лет, имеет право на дополнительные выплаты во время самоизоляции.

"Мне помогли два оформить больничных электронных листа – это по 5 тысяч рублей практически", — рассказывает продавец Любовь Евпраксина.

Близится к благополучному разрешению ситуация в Ставропольском крае. Волонтеры ОНФ помогли жительнице региона зарегистрироваться на бирже труда после увольнения. Недавно женщина сменила фамилию, а это, как оказалось, усложнило для нее вход на сайт "Госуслуги", а значит, и получение пособий.

"Мы месяц не могли зайти на сайт. Это же не пришел в офис, не дал документы – "Видите, я изменила фамилию". В этот момент — шок, не знаешь, что делать. А во вторых, не знаешь, откуда брать деньги. Никто не ожидал такой ситуации", — объясняет жительница Ставропольского края Амалия Камилова.

В ОНФ уже получили около 150 обращений, связанных с ситуацией на рынке труда. В каждом случае разбираются волонтеры. Как правило, это студенты юридических вузов или адвокаты, помогающие в свободное время. Много жалоб пришло из Краснодара. Один из университетов решил отправить комендантов, охранников и вахтеров — всего около 100 человек — в неоплачиваемый отпуск на время пандемии.

"Мы обратились в университет по поводу обоснованности таких действий. На что последовала незамедлительная реакция в течение часа, и у всех сотрудников, которые ранее написали заявления, эти заявления были возвращены. Очень оперативно получилось здесь отработать", — комментирует ситуацию координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Государственной думы РФ Антон Гетта.

Юристам ОНФ своими силами удается благополучно разрешить каждую третью ситуацию. В остальных случаях обращения передаются в Роструд.

"Поступил сигнал о том, что руководство розничной сеть компаний Fashion House в Москве заставляет 300 сотрудников уволиться. Принуждает это сделать, угрожает, что не выдаст документы, если они будут сопротивляться. Трудовые и медицинские книжки, справки и личные вещи. Мы взяли ситуацию на контроль и будем разбираться с Рострудом", — отмечает координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Государственной думы РФ Антон Гетта.

В Общероссийском народном фронте уверяют, что стараются работать максимально точечно и ювелирно. Ведь для малого и среднего бизнеса сейчас наступили непростые времена. Если компания не в состоянии платить зарплату сотрудникам, волонтеры готовы подсказать, как получить помощь от государства.

Юристы Общероссийского народного фронта в рамках акции #МыВместе помогают защитить трудовые права граждан во время эпидемии коронавируса. В штабе получили около 150 обращений. В них вопросы, связанные с задержками зарплат, неоплачиваемым отпуском, а также жалобы на незаконные увольнения. Поделиться конкретной ситуацией можно на сайте trud.onf.ru. Уже сейчас активисты разрешили десятки ситуаций.

Уже два месяца сувенирный киоск на Московском вокзале Санкт-Петербурга закрыт на время пандемии. Продавца Любовь Евпраксину отправили на самоизоляцию. Без зарплаты.

"Ни аванса 5 апреля, ни получки 20 апреля. Спрашиваю — ничего неизвестно. Говорят: "Будет что-то — мы вам позвоним", — сетует продавец Любовь Евпраксина.

Женщина обратилась в Общероссийский народный фронт. Волонтеры подсказали, что она, как работающий гражданин старше 65 лет, имеет право на дополнительные выплаты во время самоизоляции.

"Мне помогли два оформить больничных электронных листа – это по 5 тысяч рублей практически", — рассказывает продавец Любовь Евпраксина.

Близится к благополучному разрешению ситуация в Ставропольском крае. Волонтеры ОНФ помогли жительнице региона зарегистрироваться на бирже труда после увольнения. Недавно женщина сменила фамилию, а это, как оказалось, усложнило для нее вход на сайт "Госуслуги", а значит, и получение пособий.

"Мы месяц не могли зайти на сайт. Это же не пришел в офис, не дал документы – "Видите, я изменила фамилию". В этот момент — шок, не знаешь, что делать. А во вторых, зар. Никто не ожидал такой ситуации", — говорит жительница Ставропольского края Амалия Камилова.

В ОНФ уже получили около 150 обращений, связанных с ситуацией на рынке труда. В каждом случае разбираются волонтеры. Как правило, это студенты юридических вузов или адвокаты, помогающие в свободное время. Много жалоб пришло из Краснодара. Один из университетов решил отправить комендантов, охранников и вахтеров — всего около 100 человек — в неоплачиваемый отпуск на время пандемии.

"Мы обратились в университет по поводу обоснованности таких действий. На что последовала незамедлительная реакция в течение часа, и у всех сотрудников, которые ранее написали заявления, эти заявления были возвращены. Очень оперативно получилось здесь отработать", — комментирует ситуацию координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Государственной думы РФ Антон Гетта.

Юристам ОНФ своими силами удается благополучно разрешить каждую третью ситуацию. В остальных случаях обращения передаются в Роструд.

"Поступил сигнал о том, что руководство розничной сеть магазинов Fashion House в Москве заставляет 300 сотрудников уволиться. Принуждает это сделать, угрожает, что не выдаст документы, если они будут сопротивляться. Трудовые и медицинские книжки, справки и личные вещи. Мы взяли ситуацию на контроль и будем разбираться с Рострудом", — отмечает координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Государственной думы РФ Антон Гетта.

В Общероссийском народном фронте уверяют, что стараются работать максимально точечно и ювелирно. Ведь для малого и среднего бизнеса сейчас наступили непростые времена. Если компания не в состоянии платить зарплату сотрудникам, волонтеры готовы подсказать, как получить помощь от государства.