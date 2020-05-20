 

Власти Екатеринбурга подали в суд на «Эхо Москвы»

20.05.2020, 3:40, Разное

…из-за слов Ройзмана о смерти пациента с коронавирусом.

Управление здравоохранения Екатеринбурга подало иск к городской редакции радиостанции «Эхо Москвы» с требованием опровергнуть рассказ бывшего мэра Евгения Ройзмана о мужчине, который якобы погиб от коронавируса в городской больнице № 40. Об этом в фейсбуке сообщил главный редактор радиостанции Максим Путинцев.

Путинцев отметил, что екатеринбургское «Эхо» в принципе не может выступать ответчиком по этому иску, поскольку Ройзман выступал в эфире федерального «Эха Москвы». Тем не менее, отметил редактор, юристы екатеринбургской радиостанции «работают с иском».

27 апреля, выступая в программе «Личный прием», Евгений Ройзман рассказал историю мужчины, которого лечили сначала в городской больнице № 24, а затем в городской больнице № 1 от диабета. В ГКБ № 1, по словам бывшего мэра Екатеринбурга, у мужчины проявилась пневмония, и его перевели в ГКБ № 40, где лечат пациентов с коронавирусом. В этой больнице он, по словам Евгения Ройзмана, умер. Впоследствии, рассказал экс-мэр, мужчину кремировали, а жене и детям только передали урну с прахом, не дав проститься.

Сам Евгений Ройзман уже заявил, что допустил ошибку в части кремации, однако в остальном от своих слов он не отказывается.

Иван Жилин
спецкор

Источник: Новая газета



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