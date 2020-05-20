 

В Москве заговорили о подготовке к свержению Лукашенко

20.05.2020, 3:35, Разное

Москва должна иметь четкий план действий, если в Минске начнутся массовые протесты с целью свержения Лукашенко, уверен эксперт. Он не исключил дестабилизации внутриполитической обстановки в Белоруссии в момент транзита власти.

Александров призвал Кремль формировать пул пророссийских политиков, которые в случае обострения ситуации смогут взять бразды правления республикой в свои руки. “Мы не должны тут свой шанс упустить”, – сказал политолог в эфире ютуб-канала Politwera.

Пока Лукашенко у власти, Москва не может эффективно влиять на ситуацию в Белоруссии, считает эксперт. Вразумить Батьку можно только экономическими методами, полагает Александров.

В начале августа в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы. Прозападная оппозиция также намерена принять в них участие. Оппоненты Лукашенко утверждают, что в случае победы он решится на тесную интеграцию с Россией.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что Лукашенко заручился благословением Запада на новый президентский срок. Для американцев гораздо предпочтительнее Батька, чем условный “ставленник Москвы” или вхождение Белоруссии в состав России, заявил политолог Кость Бондаренко на ютуб-канале “Капитал”.

Помимо Александра Лукашенко, в выборах собираются участвовать 14 кандидатов. Им необходимо пройти сбор подписей. Избирательная кампания начнется за несколько недель до голосования.



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