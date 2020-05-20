 

В Подмосковье охранники магазина избили покупателя за отсутствие маски

20.05.2020, 3:35, Разное

Сотрудники гипермаркета в подмосковном Чехове избили покупателя из-за отсутствия медицинской маски. Инцидент произошел вечером 18 мая.

По предварительным данным, мужчина зашел в магазин без средств защиты, и работники сделали ему замечание. В результате между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку, сообщает “Вечерняя Москва”.

Согласно другой версии, охранники гипермаркета заподозрили покупателя в краже продуктов. Подробности случившегося выясняются.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / В Великобритании создается приложение для контроля контактов больных COVID-19

08.05 / Ирина Безрукова вспомнила, как в школьные годы стояла в почетном карауле у Вечного огня

26.04 / Мнение: Смерть у Босха

20.04 / На сайте Думы появится раздел о господдержке в условиях коронавируса

30.03 / Уфологи заметили НЛО во время трансляции запуска ракеты SpaceX

23.04 / «Я очень боюсь, что государство обидит врачей»

14.04 / Российским силовикам дадут 3,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

01.04 / В период карантина из-за коронавируса в магазинах снизились продажи штанов

30.04 / Меган Маркл и принц Гарри в бешенстве от наглого глумления

03.05 / Новый флагман Xiaomi Otix Phone Pro получит новый интерфейс и процессор Snapdragon 865

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска