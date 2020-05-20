Мнение: О невольном перехвате стратегического лидерства у Америки

20.05.2020, 3:25, Разное

Многие верят, что нынешняя сила Америки, позволяющая ей уверенно сохранять однополярный мир, базируется на гегемонии доллара #США. Его уникальное место в мировых финансах столь прочно, что это автоматом ставит все остальные страны в зависимость от решений ФРС – американского центробанка. Отсюда и вынужденная безропотность по отношению к Вашингтону.

Но как же возникла эта зависимость?

Ответ тоже известен: десятилетиями Штаты были главным кредитором для очень и очень многих – компаний, стран, режимов. Но эта медаль имеет и оборотную сторону. Десятки стран росли, занимая #деньги у американских банков или приглашая американских инвесторов. А потом, когда обстоятельства менялись, кредиты пытались не отдавать, а собственность американскую, если та создавалась в такой стране, – национализировать. Особенно часто это происходило во второй половине XX века, что и предопределило экспансионизм американской внешней политики.

И вот теперь… это лидерство в качестве кредитора, которого можно шантажировать неплатежами и реквизициями, начал вольно или невольно перехватывать #Китай. Уже более десятка запросов поступили в Пекин из Пакистана, Киргизии, Шри-Ланки и ряда африканских стран с просьбой реструктурировать, отсрочить выплаты или простить десятки миллиардов долларов ссуд, причитающихся к выплате в этом году. Конечно, из-за пандемии #коронавирус­а.

Да, последние двадцать лет китайские банки и госкорпорации давали взаймы и покупали активы по всему миру. На постсоветском пространстве слова «Китай всё скупил» громко звучали от белорусских и казахских экономистов. Но Китай определённо скупил на корню и суданскую #нефть, и российскую, а ещё – #недвижимость и фирмы по всему американскому континенту. Про Африку можно даже не упоминать.

По оценкам, кредиты Китая развивающемуся миру составляют в общей сложности более 520 млрд долл. Причём подавляющее большинство из них выдано в последние несколько лет. Это делает Пекин более крупным кредитором, чем Всемирный банк или Международный валютный фонд.

И вот теперь должники в странах победнее не хотят расплачиваться. Пока только прощупывается почва, но не исключено, что вскоре под это начнёт подводиться идеологическая основа. Возможно, уже где-то сейчас уже пишут свои первые воззвания «борцы с китайским гегемонизмом». И, как это часто бывает, популисты, призывающие не отдавать долги, окажутся популярнее у электората, чем те их предшественники, кто брали в долг.

Вопрос, что с этим будет делать Поднебесная.

Америка во главу угла поставила защиту своих инвестиций. Она использовала и кнут, и пряник, и вербальные интервенции, и силовые операции, чтобы выбивать долги. Растущая военная мощь и базы по всему миру служили, в конечном счёте, чем-то вроде дубинки коллектора. Хотя и аргументом против #СССР тоже.

Но Штаты и действовали на финансовой ниве прагматично, с самого начала отталкиваясь от интересов американского #бизнес­а. Тот заходил в ту или иную страну как инвестор или кредитор, снимал сливки, получал прибыль (иногда сверх-), а когда пахло жареным, подключалась #геополитика. У Китая – как страны догоняющей – приоритеты изначально выстраивались иначе. Опутывая страны Азии, Африки и Южной Америки своей финансовой паутиной, Пекин преследовал геополитические интересы, а уже затем – бизнесовые. Реализуя там и сям дорогостоящие инфраструктурные проекты сомнительной окупаемости, он усиливал влияние в нужной стране или регионе. Заключая со многими центробанками соглашения о свопах в местных тугриках и юанях, продвигал свою валюту в качестве расчётной и резервной. И лишь в отдалённой перспективе маячили такие цели как перехват источников сырья или рынков сбыта.

При таких раскладах ставка на грубую силу (по примеру США) отбросила бы Пекин назад. В конце концов, тот, кто изначально позиционировал себя как альтернативу американскому империализму, не может действовать в имперском стиле. Но и прощать долги – не вариант: такое позволяет себе только #Россия, руководство которой, похоже, вовсе не имеет никаких интересов, кроме вполне понятных сиюминутных.

Возможно, КНР пойдёт по пути размена безнадежных долгов на плохие активы, чтобы самому попытаться вывести их хотя бы на окупаемость. Возможно, изобретёт свой, особый метод на ниве общения с должниками. В любом случае, Пекин уже в Клубе ненавидимых кредиторов, где до него заседали Лондон, Вашингтон и Москва. Сумеет ли он извлечь больше выгод из ситуации, чем старожилы? Не факт пока. Но и ставки в этой игре высоки: на кону – финансовое господство в оставшейся части XXI века.

По вашему мнению, сумеет ли здесь Китай переиграть своего главного и единственного конкурента, США?