 

Мнение: Переворот 1993 года и американские деньги

20.05.2020, 3:23, Разное

В США рассекретили запись тел.разговора Ельцина и Клинтона от 21.09.1993, за 2 недели до бомбежки Верх.Совета.
В телефонном разговоре Клинтон прямо поставил вопрос получения Ельциным от США 2,5 млрд. долларов в зависимость от того, разгонит он Верховный Совет или нет.

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Клинтон звонит Ельцину сразу после того, как президент России произносит речь, объявляя о своем президентском указе 1400 о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов в новый законодательный орган и референдума по проекту конституции. Клинтон выражает свою полную поддержку Ельцину, а также обеспокоенность судьбой реформ и демократических процессов в России. В ответ Ельцин рисует черно-белую картину политической борьбы, говоря, что Верховный Совет "полностью вышел из-под контроля. Он больше не поддерживает процесс реформ. Они стали коммунистическими". Он заверяет своего американского партнера, что «кровопролития не будет» и что «все демократические силы поддерживают меня». Клинтон подчеркивает важность проведения выборов "полностью демократическим путем" и предоставление оппозиции полного доступа к свободной прессе без помех. Ельцин обещает придерживаться демократических принципов и подтверждает свою приверженность мирным решениям. Клинтон отмечает, что в настоящее время Конгресс рассматривает пакет помощи в размере 2,5 млрд. Долл., И сохранение его демократического порядка будет иметь важное значение для его принятия. Ельцин обещает, что теперь «реформы пойдут гораздо быстрее», и благодарит президента США за его постоянную поддержку.

Клинтон: Мы поддерживаем тебя в продолжении реформ (*имеется ввиду приватизация советской госсобственности)
ЕБН: Реформы продолжатся намного быстрее, чем раньше. На моей стороне и интеллигенция. Никакой силы применяться не будет. Пролития крови не будет…

https://twitter.com/ramon_merkader/status/1262725229715099650 – цинк
https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=4954101-Document-03-Memorandum-of-Telephone-Conversation – полная распечатка искомого разговора на сайте
https://assets.documentcloud.org/documents/4954101/Document-03-Memorandum-of-Telephone-Conversation.pdf – скачать документ в PDF

Печеньки Ельцину завезли за 21 год до евромайдана.
Два Ельцин-Центра этому господину.

Источник: Colonel Cassad



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