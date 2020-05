Семья из Китая спустя 32 года поисков нашла похищенного сына

20.05.2020, 3:10, Новости дня

Пара из Китая нашла своего сына Мао Иня, которого в 1988 году в двухлетнем возрасте похитили неизвестные. Об этом сообщает BBC.

По информации телеканала, Мао Иня похитили в октябре 1988 года: отец Мао Шеньчжин забирал его из детсада и остановился у входа в отель, чтобы взять сыну воды. Двухлетний мальчик исчез в момент, когда отец отвернулся, чтобы охладить горячую воду.

Родители Мао Иня искали его по всей стране. Мать Ли Цзиньчжы, в частности, ушла с работы, чтобы полностью посвятить себя поиску сына. Она появлялась на различных телевизионных шоу в Китае, обращаясь за помощью в поиске Мао Иня, раздала более 100 тыс. листовок. Также Ли Цзиньчжы присоединилась к волонтерскому движению и помогла воссоединить 29 семей.

В апреле 2020 года китайская полиция получила информацию о 34-летнем мужчине, который по описанию был похож на Мао Иня. Тест ДНК подтвердил, что он является сыном Мао Шеньчжина и Ли Цзиньчжы. Его результаты родителям сказали 10 мая – в День матери.

Хотя родители нашли сына, расследование его исчезновения в 1988 году продолжается до сих пор. Пока только известно, что его продали за 6 тыс. юаней ($840) бездетной семье.

Mao Yin was snatched aged two, while his father stopped to get him some water on the way home from nursery.

According to state media, his mum has helped reunite 29 children with their families during her search.

After 32 years she’s found her son. https://t.co/iQkJgKDwYV

— BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) May 19, 2020

В BBC сообщают, что в Китае проблема похищения детей продолжается уже несколько десятилетий. Официальной статистики по этому вопросу нет, впрочем, одна из благотворительных организаций сейчас занимается поиском почти 15 тыс. мальчиков и более 7,4 тыс. девочек.