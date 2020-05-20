VOAэкспресс 19 мая 2020

20.05.2020, 3:06, Новости дня

ВОЗ

Дональд Трамп, ранее приостановивший финансирование Всемирной организации здравоохранения, пригрозил, что США могут перестать финансировать ВОЗ на постоянной основе. Чем вызвано недовольство ВОЗ со стороны главы Белого дома?

ИВЛ

Поставки американских аппаратов ИВЛ в Россию могут начаться уже на этой неделе. Первая партия, которая должна быть готова к отправке уже в среду, будет состоять из 200 аппаратов.

Тем временем число случаев инфицирования коронавирусом в России приблизилось к 300 000. По общему количеству заразившихся лидирует Москва, следом — Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Дагестан, Свердловская область и Краснодарский край.

Репортеры без границ

«Репортеры без границ» призвали власти России перестать преследовать журналистов, пишущих о коронавирусе. Представители организации заявили, что во время пандемии ситуация со свободой слова стала еще хуже

Нью-Йорк

Режим самоизоляции продлен в Нью-Йорке до июня. Мэр города Билл Де Блазио заявил, что традиционного открытия городских пляжей на День поминовения, который отмечают в последний понедельник мая, в этом году не будет, и призывает горожан продолжать оставаться дома.

Тем временем Владимир Бадиков прошел по улицах пустого весеннего Нью-Йорка, и вот что попало в его объектив.

Новости не о коронавирусе

Этот лабрадор по кличке Мус – не просто любимец студентов Политехнического университета Вирджинии, но еще и официально доктор наук