Жизнь после пандемии: для спасения кинотеатров придется искать нетривиальные решения

20.05.2020, 2:38, Новости дня

Кинотеатры — одна из пострадавших отраслей экономики от пандемии коронавируса. Участники рынка прогнозирует многомиллиардные убытки. Из чего они состоят и когда кинотеатры смогут выйти из кризиса?

От рекорда — к антирекорду. В прошлом году, по данным исследования Фонда кино, отрасль получила максимальные кассовые сборы за всю историю российского проката — свыше 55 миллиардов рублей. А в этом году возможны 50 миллиардов рублей убытка — в такую сумму участники рынка оценивают потери кинотеатров из-за пандемии коронавируса COVID-19. Это при условии, что индустрия вернется к полноценной работе в конце лета.

Две самые крупные статьи, из которых складывается выручка кинотеатров – это кассовые сборы и доход от продажи напитков и еды. К этой сумме прибавятся еще 10 миллиардов рублей – затраты на заработную плату, аренду и коммунальные платежи, которые никто не отменял. А после открытия залов новые правила выхода отрасли из самоизоляции также могут привести к сокращению выручки.

"Если исполнять требования Роспотребнадзора и заставить всех сидеть в масках, значит, что бары работать не будут, — говорит Дмитрий Нартов, генеральный директор сети кинотеатров "Киномакс". — А это значит — какой бы контент ни был, кинотеатры будут работать в убыток, только кино с показом фильма работает на грани нуля, чаще всего — вообще убыточно без бара".

Пока эти правила еще не утверждены, в отрасли продумали и свои предложения, которые были направлены в Роспотребнадзор. Речь идет о бесконтактных способах покупки и проверки билетов в кинозалах и увеличении промежутков между сеансами, чтобы была возможность проветрить помещение. Обсуждаются и альтернативные планы рассадки.

Уже сейчас понятно, что кризис переживут далеко не все площадки. В прошлом году в РФ насчитывалось около 1 900 кинотеатров — это свыше 5 тысяч экранов. По прогнозам Ассоциации владельцев кинотеатров, 20 процентов из них могут не открыться, если ограничительные меры снимут в сентябре. А если удастся начать работу в июле – количество кинотеатров сократится на 10 процентов. Для улучшения показателей самое главное — начать работу вовремя.

"Кинотеатры, которые открываются первыми — в самом сложном положении, это группа риска, потому что фильмов новых нет, зрители боятся и сидят по домам, лишний раз подумают, надо ли идти, — комментирует Олег Березин глава Ассоциации владельцев кинотеатров. — Поэтому кинотеатрам нужно открыться в тот момент, когда появляются новые фильмы, и зрители готовы пойти в массовые места. Главное – вовремя открыться".

Зато на фоне вынужденной самоизоляции, увеличивается аудитория онлайн-кинотеатров. Прирост составляет от 30 до 50 процентов с конца марта, когда начали вводить ограничения для отрасли. И количество зрителей только растет, так как большинство сервисов ввели бесплатную подписку на время домашнего режима.

При этом увеличилась и выручка от продажи платного контента – в полтора раза в сравнении с прошлым месяцем. Количество покупок выросло на 55 процентов. Чтобы понимать порядок цифр: в 2019 году общая выручка онлайн-сервисов от показа фильмов превысила 17 миллиардов рублей. И часть зрителей, возможно, и дальше останется поклонниками онлайна. Поэтому в офлайне планируют привлекать зрителей специальными акциями, а также рассчитывают не повышать стоимость билетов. "Конечно, мы будем предлагать специальные предложения, абонементные программы, маркетинговые ходы, — отмечает Нартов Дмитрий, генеральный директор сети кинотеатров "Киномакс". — Но мы также проводим опросы, которые показывают, что зрители просят только не поднимать цены. И если они останутся прежними – наш зритель это оценит".

Быстро наращивать выручку пока все равно не получится — голливудские студии перенесли большинство релизов на конец года или вообще на 2021 год. А на малобюджетное кино без соответствующей рекламной кампании зритель вряд ли пойдет. То есть контента мало, а обязательные платежи при этом сохранятся.

Сейчас владельцы кинотеатров могут рассчитывать на государственную поддержку как пострадавшая отрасль — отсрочка по налогам, снижение размера страховых взносов и отсрочка по их уплате, получение кредита на льготных условиях, арендные каникулы. Также Министерство культуры разрабатывает пакет дополнительных мер поддержки отрасли. Их включат в концепцию развития российской кинематографии на период до 2025 год.

Чтобы пережить кризис, придется и самим кинотеатрам искать нетривиальные решения. Время подумать над новыми экономическими моделями еще есть – полностью ограничения с них будут сняты только на третьем, заключительном, этапе выхода из самоизоляции.