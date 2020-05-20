Трамп рекламирует чрезвычайно токсичный препарат как панацею от коронавируса

20.05.2020, 2:38, Новости дня

Звон в ушах, головокружение, поражение печени, бессонница и даже депрессия. Все это — побочные эффекты от препарата, название которого сейчас просто захватило полосы мировых изданий. "Гидроксихлорохин". Обычно его назначают при малярии, также с оговорками прописывают и зараженным коронавирусом COVID-19. Однако президент США заставил посмотреть на средство под другим углом. Он сообщил журналистам, что принимает его для профилактики COVID-19.

Пьет препарат по таблетке в день уже полторы недели и до сих пор не заразился. В качестве доказательств пользы привел положительные отзывы о лекарстве, а еще — личное самочувствие, которое, как уже понятно, в полном порядке. Также, как выяснилось, это самолечение даже санкционировали врачи Белого дома.

Правда, другие эксперты такой рекомендации не разделяют. Напоминают, что в данном случае вреда для организма может быть больше, чем пользы. Ученые нескольких стран опубликовали свои исследования препарата с упором на токсичность. А вирусологи из Китая и вовсе раскритиковали не только подобную профилактику, но и лечение.

Президент США никогда ничего не делает просто так. И есть мнение, что популяризацией противомалярийного средства в период пандемии коронавируса Трамп тоже занялся неспроста.

Глава государства имеет акции компании Sanofi, которая производит "Плаквенил". Это противомалярийное средств с активным действующим веществом гидроксихлорохином. Стоимость пакета ценных бумаг Трампа, вроде бы, небольшая. Но есть основания думать о том, что лекарство он рекламирует не как меценат. Достаточно вспомнить, как несколько лет назад политик и бизнесмен попытался направить миллионы долларов на свой курорт во Флориде, планируя провести там встречу G7.

Всерьез о "Гидроксихлорохине" заговорили в марте после публикации отчетов французских медиков. Группа марсельских врачей, возглавляемых Филиппом Готрэ, описала эффект от использования его комбинации с антибиотиком. Результаты оказались обнадеживающими. Но стоит отметить, что большинство больных имели легкие симптомы. У 85 процентов пациентов даже не было лихорадки. Это позволяло предположить, что инфицированные могли бы выздороветь и без жесткого медикаментозного вмешательства.

В дальнейшем эти догадки нашли подтверждение. Свой вклад в обсуждение лекарства внесли и китайские медики. После проверки 150 больных в 16 клиниках в Поднебесной они пришли к выводу об отсутствии значительного эффекта от использования "Гидроксихлорохина". У тех, кто получал противомалярийное средство, время лечения сокращалось в среднем всего на один-два дня. А вот побочная реакция возникала почти в четыре раза чаще, чем при приеме других медикаментов. Хотя бы по этой причине использовать токсичный препарат в целях профилактики довольно рискованно. Рекомендации Трампа принимать этот препарат российские эксперты вообще считают криминалом

"В отношении превентивного использования я бы сразу сказал "нет". Потому что, если он не проявляет себя серьезно, так сказать, в бою, то о какой профилактике может идти речь? Нет, конечно. Я бы крайне осторожно относился к этому. И все же я подчеркну, что такого рода заявления относительно действующих препаратов я бы порекомендовал делать научному сообществу прежде всего", — отмечает врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, ведущий телеканала "Доктор" Константин Иванов.

Еще раз акцентируем внимание. "Гидроксихлорохин", как и все лекарства против малярии, чрезвычайно токсичен и имеет целый "букет" побочных эффектов. Среди них — судороги, нарушение зрения, печеночная недостаточность, сыпь, диарея, патологические изменения в сердце. Одним из главных недостатков лекарства считают его влияние на интервал QT (интервал между сердечными сокращениями). Это повышает риск развития сердечной аритмии, что при неблагоприятном развитии событий может привести к смерти. К таким же выводам пришли американские ученые, проанализировавшие данные, собранные в медучреждениях, обслуживающих ветеранов войн. Оказалось, что процент летальных исходов у больных, которых лечили препаратом от малярии, был в два с лишним раза выше, чем у тех, кто получал поддерживающую терапию.